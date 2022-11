¿Mensajes íntimos? Instagram permitirá protegerlos con un PIN

Pronto tendrás la opción de poner una contraseña a tus conversaciones más íntimas. Instagram estaría implementando una función que te permitirá establecer un PIN en la sección de mensajes privados en los dispositivos que elijas.

El desarrollador y experto en aplicaciones, Alessandro Paluzzi, reveló por medio de un tuit que la red social ha comenzado a desplegar en algunos probadores beta el cifrado de extremo a extremo. La imagen publicada da cuenta de que en el futuro, los usuarios de Instagram podrán crear un PIN para añadir protección extra a sus mensajes directos.

#Instagram is working on the ability to create a PIN to securely access your end-to-end encrypted messages on the devices you choose 👀 pic.twitter.com/ippRWuI9vQ

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 17, 2022