Elon Musk no se rinde con Twitter Blue

Desde principios de noviembre Elon Musk, en el poder de Twitter, anunció que los beneficios de ‘Twitter Blue’ estaban cambiando. La adición de la verificación es el cambio más importante en la suscripción, lo cual generó bastantes opiniones encontradas. Después de que el proyecto parecía haber quedado en el olvido, Elon Musk anunció que se retomará el próximo 29 de noviembre.

Cabe recordar que la suscripción a Twitter Blue con la verificación incluida tuvo su debut los primeros días de noviembre. Sin embargo, la suscripción fue suspendida el día siguiente del lanzamiento debido a la masiva cantidad de cuentas con chulito azul (verificación) que empezaron a suplantar a celebridades. Por ejemplo, vimos una cuenta de “Nintendo” con Mario haciendo un gesto obsceno con su mano en la foto de perfil. Debido a la suplantación de cuentas, los usuarios empezaron a confundirse, lo que llevó a Twitter a suspender la suscripción premium.

Ahora, el magnate anunció que el lanzamiento de Twitter Blue fue retrasado para asegurarse de que esta vez sea “sólido como una roca”. Cabe recordar que el servicio tiene un costo de ocho dólares al mes, y a cambio, los usuarios recibirán la verificación azul que aparecerá junto a su nombre.

Con el fin de brindar calma y tranquilidad a los usuarios, Elon Musk argumentó que todas las verificaciones que se otorgaron a las cuentas verificadas en un pasado, serán eliminadas. Es decir, las cuentas de políticos, actores, deportistas, y demás figuras públicas con verificaciones azules “heredadas” (no pagadas) serán eliminadas en unos pocos meses. Eso significa que la marca de verificación pasará a ser esencialmente un símbolo que te acredita como un usuario que pagó por una suscripción a Twitter Blue, y que por consecuente tienes acceso a todas las funciones premium.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022