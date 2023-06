Tendencias para Boomers: ¿Qué es el meme de Grimace que está invadiendo la Internet?

Una de esas cosas que demuestran que ya estás viejo es cuando comienzas a ver a una mascota de McDonald’s convertirse en un meme y no entiendes muy bien qué está pasando. Si nos acompañas en este sentimiento de confusión, no estás solo y en ENTER.CO hemos preparado una guía para entender cómo Grimace, el adorable monstruo de batidos, se ha transformado en una criatura de horror que está yendo detrás de influenciadores, celebridades e incluso personajes de ficción en TikTok.

¿Quién es Grimace?

Los veteranos seguramente recordarán la era en la que McDonalds apostó muy fuerte por crear un conjunto entero de mascotas para la mayoría de sus productos. Grimace era una criatura de color morado y de aspecto gelatinoso que buscaba representar los batidos de McDonalds.

Sin embargo, en algún momento McDonalds decidió cambiar su estrategia y sus mascotas poco a poco comenzaron a desaparecer incluyendo a esta adorable criatura.

¿Por qué hay memes de Grimace en estos momentos?

En uno de sus intentos por aprovechar la nostalgia McDonalds decidió lanzar en los Estados Unidos una edición limitada de la malteada llamada ‘Grimace Shake’ para celebrar el cumpleaños de la mascota el 12 de junio. La bebida (que no es nada más que un batido color púrpura con sabor a mora).

Sin embargo, la Internet tenía que aprovechar la oportunidad y decidió crear toda una historia de trasfondo a la bebida. El meme, de manera sencilla, muestra a las personas probando el batido de Grimace y luego sufriendo efectos típicos de una película de horror: ser asesinados, convertirse en monstruos como The Last of Us. Hasta donde podemos rastrear, el primero de estos videos se publicó el pasado 13 de junio por el usuario @thefrazmaz en TikTok.

the grimace shake trend is getting so elaborate LMAO pic.twitter.com/DyDhhmOsU1 — doyan (@cometazur) June 27, 2023



La tendencia ahora se ha expandido al punto en que los usuarios han creado videos mucho más profesionales y complejos que muestran los efectos del batido de Grimace.

This is probably the best Grimace Shake tiktok pic.twitter.com/tEUpmah1ix — Glowing Eyes Rep 🏳️‍🌈⊬ψ loves Kanthony🐝 (@loo_lurky) June 27, 2023

No solo esto, sino que las mismas marcas de videojuegos han decidido aprovechar el meme para hacer que ciertos personajes de videojuegos también sufran los efectos del letal batido de Grimace.

happy birthday grimace excited to try this sha– pic.twitter.com/nPQMBqpdIz — Among Us (@AmongUsGame) June 28, 2023

Y, por supuesto, están los ilustradores que están haciendo también su magia

Non CG versions of the (Mario) The Music Box Grimace shake meme. 😄#happybirthdaygrimace #MarioTheMusicBox pic.twitter.com/bUgYHu8dRG — CorpseSyndrome (@CorpseSyndrome) June 29, 2023

the grimace shake: a tragedy of two panels #xenoblade pic.twitter.com/RLIjwROtg1 — bashi ϵ( ‘Θ’ )϶ (@bashi_splashy) June 29, 2023

This fucking Grimace Shake meme edit, who made this!? 😭😭#OshiNoKo pic.twitter.com/1U0zVYjjKO — Sensei Kev 🪬 Anime Expo🔜 (@SenseiKev_) June 29, 2023

Dónde está el chiste del meme de Grimace?

Como dijo Nietzche: “si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada”. Eso, y que el humor de la Internet a momentos simplemente es extraño.

Imágenes: McDonalds