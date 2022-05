«Me gusta por autor» la etiqueta en la que trabaja Twitter

Aunque aún no se determina si Elon Musk será o no el próximo dueño de Twitter, la red social no se queda quieta con sus actualizaciones. Esta vez, se conoció que Twitter está trabajando en una nueva etiqueta denominada “Me gusta por autor”, la cual aparecería cuando al creador de un tweet al que has respondido, le de me gusta a tu respuesta.

La nueva función se conoció gracias a un reportero de TechCrunch que vió en Twitter para Android la modificación. Posteriormente, el medio de comunicó con un portavoz de Twitter quien terminó confirmando el desarrollo de la etiqueta. Además, confirmó que la red social está probando algunas etiquetas más enfocadas a brindar contexto a las personas sobre los tweets que ven en su inicio.

Aun así, el portavoz no quiso dar más detalles sobre esta etiqueta. No obstante, se podría determinar que esta nueva etiqueta le daría visibilidad a la interacción entre creadores de trinos y quienes interactúan con él. Teniendo en cuenta lo informado por el portavoz de la red social sobre “dar contexto a las personas” se puede inferir que la etiqueta será visible para la persona a la que se le da ‘me gusta’ como para las personas que ven el tweet.

De ser visible para todo el mundo la etiqueta, podríamos determinar que es similar a la etiqueta de TikTok. Cuando el creador de un video le da ‘me gusta’ a algún comentario dentro de su contenido, aparece la etiqueta “me gusta del creador” debajo del comentario. Otro detalle que aún no ha sido confirmado es si la etiqueta estará disponible a nivel mundial o, si, por el contrario, seleccionarán solo algunos países para el despliegue de esta.

Habrá que esperar los reportes de leakers, periodistas y público en general acerca de la integración de la nueva etiqueta. Así mismo esperaremos si los usuarios se sienten cómodos con esta nueva etiqueta o si la pueden llegar a considerar molesta. No obstante, es indiscutible que esta adición sería un puente más directo entre los creadores y sus seguidores.

Imagen: Pexels