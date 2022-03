Las versiones alternativas de Facebook, Instagram y YouTube que funcionan en Rusia

Para acceder a una red social occidental desde Rusia los ciudadanos de ese país deben acudir a una VPN. Esa ha sido la estrategia que muchos han usado para saltarse las restricciones que tanto el Roskomnadzor, el regulador de telecomunicaciones de ese país, ha decidido imponer a compañías que han mostrado su apoyo a Ucrania. De hecho, de acuerdo a algunos medios, desde el 14 de marzo, cuando Instagram quedó inhabilitado en suelo ruso, la instalación de VPN creció hasta 11.000 % en cuestión de un solo día.

Sin embargo, mientras los ciudadanos intentan encontrar alternativas para conectarse con el mundo en medio de un aislamiento tecnológico que ha recaído sobre sus hombros, las autoridades rusas parecen tener todo controlado, pues desde el Roskomnadzor se ha hecho la invitación a los ciudadanos a hacer uso de plataformas «similares e igualmente competitivas», que están hechas en Rusia. ¿Cuáles son?

Conocida únicamente como VK, esta aplicación cuenta con alrededor de 650 millones de ususarios registrados, lo que la convierte en la red social más popular en Rusia, desde que Pavel Durov (el también creador de Telegram), la lanzó al mercado en el año 2006.

Como Facebook, esta plataforma permite interactuar con amigos y otros contactos a través de los mensajes en los muros personales, pero mientras Facebook es una empresa privada, VK fue nacionalizada por el gobierno ruso en 2021. Durov, que ha sido crítico con el control mediático ejercido por el Kremlin, terminó vendiendo sus acciones la compañía a Alisher Usmanov, quien no solo es dueño de la empresa tecnológica rusa mail.ru, sino que es también aliado de Vladimir Putin.

Rossgram es la solución que varios empresarios y desarrolladores rusos idearon para poder tener acceso a una plataforma similar a Instagram, en donde los usuarios puedan compartir contenidos audiovisuales como fotos y videos con otros ciudadanos de ese país.

La aplicación se financiará en principio con un método de crowdfunding y también incluirá funciones pagas para acceder a más y mejores contenidos. La aplicación estará disponible en Rusia desde el próximo 28 de marzo y funcionará tanto en dispositivos de Android como en iOS.

YouTube aún no se ha ido de Rusia, ni el Roskomnadzor ha manifestado su intención de cerrar la plataforma por ahora. No obstante, el servicio de Google sí ha implementado medidas que han hecho que todos los canales de medios de comunicación financiados por el Estado desaparezcan de la plataforma. Esta decisión se tomó luego de que YouTube prohibiera a este tipo de cuentas usar sus herramientas para monetizar su contenido, pues este es considerado como propagandístico.

Sin embargo, los canales de medios prorrusos como Russia Today (RT), TASS, RIA Novosti o Sputnik han tenido que migrar obligatoriamente a otras plataformas (VK es una de ellas). Sin embargo, estas cuentas ya cuentan con perfiles en Odysee y sus periodistas han hecho invitaciones masivas a unirse a esta opción: una que sirve para lo mismo que YouTube, con la diferencia que puedes encontrar contenido que en la app de Google estarían censurados por estar manipulados o por compartir información falsa.

Odysee tiene un poco más de 8 millones de usuarios a la fecha, nació en 2020 y su creador es un estadounidense, Jeremy Kauffman, quien es un defensor del libre acceso a la tecnología y de la descentralización. Este concepto ha sido fundamental en el desarrollo de esta plataforma, ya que esta también sirve como un monedero criptomonedas y cuenta con LBRY, su propio token.

De acuerdo a Xataka, los únicos contenidos prohibidos en Odysee, son la pornografía y los videos en donde se incita a la violencia de forma extrema.

En Odysee tu contenido no será censurado, no tendrás baneos en las sombras y tu comunidad puede apoyarte al completo. Odysee no tiene algoritmos como los de YouTube. No sacrifiques tu contenido ni creatividad. Puedes seguir monetizando en Odysee. @whatdafaqshow

— Odysee en Español (@OdyseeEs) March 17, 2022