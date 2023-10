Las llamadas y video llegan a X Twitter, si eres uno de los usuarios pagos

Elon Musk está finalmente cumpliendo su promesa de hacer de X (todavía conocida como Twitter, así su dueño nos insista de lo contrario) la aplicación de todo. Este miércoles 25 de octubre la app realizó una actualización que activa la función de llamadas y videollamadas en la red social… aunque como siempre hay algunas cosas detrás de la nueva ‘mejora’.

Lo primero es que la función solo está disponible para los usuarios pagos con una suscripción de Twitter X Blue. No solo esto, sino que inicialmente parece que las videollamadas en la red social solo están disponibles a través de dispositivos móviles y en la versión de iOS (al momento de publicación de este artículo). Usualmente sabrás que tu cuenta es una de las que tiene la opción habilitada si permites las notificaciones de Twitter X y recibes un mensaje invitando a probar la función.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023