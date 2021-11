La función que Twitter por fin eliminará

Twitter ha comenzado a distribuir su nueva actualización. Esta soluciona el molesto error que surge cada vez que ingresas a la versión web de la app para leer la línea de tiempo del ‘Home’. ¿Alguna vez entraste a la red social, te llamó la atención un tweet, y antes de que hubieras podido reaccionar de cualquier forma a él, este solamente desapareció? No solo eso: porque cuando eso sucede, suele irse también el timeline completo. Es porque está «desactualizado». Pues bien, Twitter ha decidido finalmente que no refrescará más su plataforma de forma automática.

Aunque se desconoce cuándo se habilitará esa función a las aplicaciones móviles, la plataforma indicó que la actualización actualmente está llegando a las cuentas a través de a su versión web. Desde ahora, podrán ser los mismos usuarios quienes elijan cuándo quieren refrescar su línea de tiempo. Para esto Twitter mostrará una especie de «contador de tweets» que indicarían los que están pendientes de mostrarse antes de que se actualice el timeline.

An update to the disappearing Tweet experience is rolling out for web! Now you can choose when you want new Tweets to load into your timeline –– click the Tweet counter bar at the top.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 15, 2021