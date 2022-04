Jack Dorsey confía en el futuro de Twitter ahora que está en manos de Elon Musk

Jack Dorsey y Elon Musk tienen varias cosas en común. Ambos son dueños de varias empresas tecnológicas: Musk, de Space X, Neuralink, Tesla y ahora Twitter; mientras que Dorsey, que además es conocido por ser el cofundador de esa red social, es el creador de Square (una plataforma de soluciones financieras), la aplicación de música en streaming, Tidal y Cash App. Pero además de ser empresarios en el ecosistema tecnológico, ambos hombres comparten el gusto por el mundo descentralizado y de las criptomonedas: Elon Musk apoya a Dogecoin y Dorsey es el dueño de una plataforma centrada en Bitcoin llamada TBD.

Ese último punto es quizás el más importante; ya que alrededor de la idea de las plataformas descentralizadas yace también la fascinación de ambos por la promesa de la Web 3.0 e incluso su decepción por ella. Esto, porque a pesar de que conceptualmente este tipo de Internet se alza como la evolución a un mundo web de licencias libres y conocimiento personalizado de acuerdo a los gustos de los usuarios, tanto Dorsey como Musk han criticado con amargura la aparente intención de las compañías de capital de riesgo de tener participación en este negocio y matar, con su presencia, el ideal de la descentralización de la información.

Por razones como la anterior, y teniendo en cuenta que uno de los propósitos del hombre más rico del mundo es que Twitter sea una red social con algoritmos de código abierto, es que Jack Dorsey no ha dudado en ningún momento en mostrarse a favor de la compra que acaba de realizar Musk (la cual además le significará una entrada de US$978 millones en efectivo, de acuerdo a TechCrunch).

Antes de que el negocio se cerrara, por ejemplo, ya Dorsey había criticado a la junta directiva, asegurando indirectamente que prácticamente esta era la piedra en el zapato de Twitter. Pero si a alguien le quedaba dudas de que los deseos del empresario se inclinaban justamente a que Musk fuera el dueño de la red social, el mismo día que se supo la noticia, Dorsey escribió en Twitter una serie de trinos en donde no solo aseguraba que el sudafricano significaba nada más y nada menos que «la singular solución» en la que él confía.

I love Twitter. Twitter is the closest thing we have to a global consciousness.

— jack⚡️ (@jack) April 26, 2022