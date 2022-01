Instagram te permitirá organizar la cuadrícula de tu feed a tu gusto

Según información filtrada por el desarrollador italiano Alessandro Paluzzi, Instagram estaría probando una función que te permitirá organizar la cuadrícula de tu feed a tu gusto. Esta opción haría posible personalizar el orden en que tus seguidores ven tu contenido, sin que necesariamente este se presente de forma cronológica como actualmente se muestra.

Pese a que la cuadrícula de Instagram es la carta de presentación de cualquier usuario de la comunidad, es al mismo tiempo uno de los apartados de la red social que menos se ha intervenido. Hasta el momento, lo que puede hacerse en esta sección se limita a archivar contenidos que ya no quieres mostrar, pero tampoco eliminar del todo; y a borrarlos definitivamente. Eso sí, si quieres contar con un ‘grid’ más creativo en donde cada una de las publicaciones, por ejemplo, se relacione o complemente con las demás, tendrás que descargar otro tipo de aplicación para poder alterar su diseño.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022