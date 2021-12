Instagram quiere dejar que insertes una versión mini de tu perfil en tu sitio web

Si eres emprendedor/a y cuentas con una página web, esta novedad te gustará. Seguramente tu negocio cuenta también con un perfil en Instagram que usas como una especie de portafolio de tus productos. La pregunta es: ¿qué tan integrados están ambos ecosistemas (tu sitio y tus redes sociales)? Posiblemente tu web incluye los enlaces que llevan a tus posibles compradores a otros canales de comunicación (Instagram en este caso), pero ¿cuántos hacen clic en él realmente? No importa si no sabes la respuesta porque, con la nueva herramienta que la red social de Meta está comenzando a probar, motivarlos a visitar tu cuenta y seguirla pronto será mucho más sencillo.

Adam Mosseri, el director de Instagram anunció la última función de la plataforma: permitir insertar una versión de tu cuenta en tu sitio web o en el de alguien más (un socio con el que colabores, por ejemplo). «Durante mucho tiempo has podido insertar en sitios una fotografía o un video que encuentras en Instagram. Este lanzamiento extiende a esa idea y te permite incrustar una versión en miniatura de tu perfil en un sitio web, pues tal vez quieras mostrar tu contenido de Instagram en un sitio web en algún lugar», explicó Mosseri a través de un video.

Por ahora, esta característica está disponible únicamente en Estados Unidos. Sin embargo, desde el perfil del ejecutivo se asegura que esta llegará a más países más adelante.

🎉 New Features 🎉

We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you:

– #IGPlayback

– Reels Visual Replies

– Profile Embed (US only for now)

Any new features you’d like to see? Let me know! 👇🏼 pic.twitter.com/p8mvtJn4kA

— Adam Mosseri (@mosseri) December 16, 2021