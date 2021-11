Instagram prepara una nueva función: los pagos por suscripciones

De acuerdo a la información de firmas de monitoreo de aplicaciones como Sensor Tower y Apptopia, Instagram se estaría preparando para lanzar su sistema de pago por suscripciones en una versión beta dentro de Estados Unidos. Ambos servicios de inteligencia reportaron que la red social ha agregado recientemente opciones de compra para la aplicación. Estas tendrían el fin de activar esta función que permitiría a los suscriptores acceder a ciertos contenidos especiales, como transmisiones en vivo exclusivas.

El plan de monetizar Instagram con sistemas de pagos directos a los creadores no es nuevo. De hecho, desde mayo del 2021, Adam Mosseri, el director de Instagram, había explicado que la empresa se encontraba trabajando en encontrar más formas de construir relaciones comerciales entre audiencias y creadores de contenido. Una de esas alternativas fue la creación (a modo de prueba) de un tipo de ‘stories’ en la red social a las que solo tendrían acceso quienes pagaran por ese contenido al que aseguran «no se le podría hacer captura».

Pues bien, según Sensor Tower, el pasado 1 de noviembre los listados de compras en tiendas de aplicaciones de EE.UU registraron la de «suscripciones» por US$4.99 y, tan solo dos días después, el portal monitoreó a su vez una compra desde la aplicación por US$0.99. La misma fuente asegura que antes de estos reportes, las únicas compras de la aplicación tenían que ver con las múltiples opciones de «Insignias»: artículos virtuales que los seguidores pueden comprarle a un creador de contenido para apoyarlo en una de sus transmisiones en vivo.

#Instagram keeps working on the exclusive stories for fan clubs 👀

Here’s the section where you can manage your fan club name, subscribers and settings. pic.twitter.com/1FJDRRQmVg

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 12, 2021