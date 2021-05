Instagram podría pagar porque utilices los Reels

Facebook realmente quiere que comiences a utilizar los Reels de Instagram. La compañía lanzó la función el año pasado, en un intento por competir con TikTok. Al igual que la aplicación de origen chino, los Reels se centran en compartir videos cortos de 15 segundos. Aunque Facebook ha impulsado diferentes cambios en la herramienta con el interés de ver subir su aplicación y uso, parece que los esfuerzos todavía no cumplen con las expectativas de la compañía.

Ahora, parece que Instagram acudirá a la mejor manera de asegurar que las personas utilizarán los Reels: pagarles por hacerlo. Información minada del código de Instagram (vía Alessandro Paluzzi, un desarrollador de Android y iOS) descubrió una pantalla de anuncio que no ha sido activada. La información en ella indica que Instagram estaría pensando en incluir algún sistema de recompensa monetario para que las personas comiencen a usar más la opción de Reels.

#Instagram is working on «Bonuses», a new way to monetize with your content 👀 pic.twitter.com/Xa8jZLn6I3

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 21, 2021