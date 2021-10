Instagram estrena las colaboraciones en sus publicaciones

Instagram no para de sorprendernos cada semana con nuevas actualizaciones para facilitar la vida de sus usuarios, sobre todo de los creadores de contenido.

Ahora, la red social anunció que estrena los “Collabs”, una herramienta que algunos perfiles a nivel mundial ya tenían, pero que ahora llegará a todos los usuarios.

La nueva funcionalidad permitirá que dos personas compartan el crédito en alguna publicación o Reel en Instagram.

De esta manera, la imagen o video tendrá coautoría y aparecerá en ambas cuentas.

Alexandru Voica, portavoz de Facebook, aseguró que con la coautoría ambas publicaciones compartirán el recuento de ‘Likes’, los comentarios y el número de visualizaciones en el caso de que el contenido sea compartido por los dos usuarios.

Además, aclaró que está función «no es una forma de co-crear contenido», sino que únicamente sirve para mencionar a un coautor de una publicación o Reel.

Collaborating is a huge part of how people connect on Instagram.

To make that easier, we’re testing a new way for people to co-author Feed Posts and Reels, called Collabs.

Here is how it works 🧵👇 pic.twitter.com/OEmSvWQmwk

— Alexandru Voica (alexvoica.eth) 💀 (@alexvoica) October 19, 2021