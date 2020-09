Facebook no podrá compartir datos de usuarios europeos

El regulador de protección datos le ordenó a Facebook dejar de transferir datos de los usuarios europeos hacia Estados Unidos. La red social, por su parte, asegura que hacer esto no permitiría que los negocios con operaciones internacionales puedan hacer uso de las herramientas que ofrece.

Facebook ha estado usando cláusulas contractuales estándar, después de llegar a un acuerdo con la entidad reguladora a mediados de este año, para trasladar información de los usuarios europeos hacia EE. UU. Pero este tipo de cláusulas son solo válidas en los países que reciben la información y que tienen leyes similares, lo que las haría inválidas en la Unión Europea, explica el portal Forbes.

Por su parte, Nick Clegg, vicepresidente de relaciones globales y comunicaciones de Facebook, publicó en el blog de la red social que este tipo de órdenes afectarían a los negocios y empresas que usan las herramientas que se ofrecen debido a que, por ejemplo, «en el peor escenario, una pequeña empresa de tecnología en Alemania no tendría acceso a los proveedores en la nube de Estados Unidos. Un productor español no podría operar a través de diferentes zonas horarias o un vendedor en Francia no podría seguir manteniendo su call center en Moroco».

Habrá que ver cómo estas órdenes realmente afectan a los negocios que a través de las herramientas de Facebook han encontrado una manera de expandir sus negocios. Por ahora, la red social ha entrado a discutir con diferentes argumentos la orden de la entidad europea y asegura que hará lo posible para encontrar un acuerdo entre las leyes europeas y americanas (muy diferentes en cuanto a términos de privacidad y protección) para seguir operando de manera normal.

