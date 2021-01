Facebook estaría preparando una demanda por monopolio contra Apple

La molestia de Facebook con Apple no es un secreto, la red social pagó en Estados Unidos publicidad para iniciar hablar como la empresa con su poder sobre dispositivos móviles y con App Store se aprovecha de los desarrolladores para hacerlos cumplir con sus reglas y así beneficiarse.

En una llamada con los inversionistas Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, aseguró que Apple es su principal rival en este momento y cuestionó los cambios que la empresa ha tomado en sus dispositivos para permitirle a los usuarios tener mayor control sobre su privacidad y datos. De hecho, aseguró que estos buscan beneficiar iMessage y, por ende, afectar de manera negativa los pequeños negocios.

Después de estas declaraciones, rumores de que Facebook estaría usando consultores externos para demandar a Apple por monopolio y específicamente con los cambios en favor de la privacidad de los usuarios en iOS 14, que permitiría escoger si la aplicación puede o no hacer seguimiento de la actividad y compartirla con terceros, salieron a la luz con un informe de The Information. El principal argumento sería que «la compañía obliga a los desarrolladores de aplicaciones a aceptar las reglas de la App Store; sin embargo, las apps de la compañía no lo hacen».

Así mismo, The Information asegura que probablemente la demanda no llegaría a los juzgados; Facebook tiene debates internos entre ejecutivos y empleados sobre si la empresa realmente podría ser víctima. Además esta resaltaría el problema que ha tenido la red social al usar de manera equivocada datos de los usuarios.

Por su parte, Apple no ha contestado a la solicitud de comentarios al respecto por varios medios; sin embargo, llama la atención que hoy es el día de la protección de datos y Tim Cook aprovecho para decir que «[la compañía] seguirá creando métodos para proteger la privacidad de los usuarios, no solo desde sus propios productos sino a través de lo que está sucediendo en la industria. Estamos listos para poner en marcha estos mecanismos desde la App Store. Esto nos dará mayor control sobre las formas en que se recogen nuestros datos y cómo se comparten».

Imagen: Montaje ENTER.CO.