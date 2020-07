Facebook está causando fallas en los dispositivos iOS

Si no puedes ingresar a otras apps, no intentes desinstalar Facebook para resolver el problema, porque no está directamente en la app de la red social.

Esta mañana los usuarios de iPhone en el mundo están presentando problemas con apps que fallan de repente. Y, contrario a lo que se podría pensar, nada tiene que ver con la beta de iOS 14. La razón está en el SDK de Facebook, que está impidiendo el funcionamiento correcto de apps como Spotify, Pinterest y Tinder.

No intentes desinstalar Facebook para resolver el problema, porque no está directamente en la app de la red social. Puedes no tener la red social en tu teléfono y el problema persistirá. La razón está en que, si la aplicación en cuestión tiene como método de ingreso Facebook (algo que, prácticamente, toda app tiene hoy) entonces es casi seguro que tendrás problemas al tratar de ingresar a ella.

También es importante mencionar que no es la primera vez que ocurre, ni siquiera en estos meses. En mayo de este año los usuarios reportaron el mismo problema y, otra vez, la culpa estaba en el SDK de Facebook. A las 8:00 de la mañana (hora en Colombia) en la página de desarrolladores de Facebook se encuentra el ticket abierto del error, con el estado de ‘en investigación’. La última vez que los usuarios vieron un problema con el SDK el tiempo de espera antes de la resolución fue de dos horas, por lo que es probable que ahora tengan que esperar un poco más antes de poder acceder a sus aplicaciones en el iPhone.

Imágenes:Foto de Tracy Le Blanc en Pexels