Facebook e Instagram reportan fallas nuevamente

Como si la caída del pasado lunes 4 de octubre no hubiera sido suficiente, nuevamente Facebook e Instagram reportan fallas en sus plataformas.

Muchos usuarios a través de Twitter han reportado problemas para acceder a los servicios de las dos redes sociales.

Además, a través de la plataforma Down Detector, una herramienta que monitorea fallas en sitios de internet, también se han registrado reportes sobre errores para cargar las página de inicio, sobre todo en Instagram.

Sin embargo, hasta el momento se confirma que no es una falla masiva que afecte a todos los usuarios.

Por su parte, Instagram aseguró que están trabajando para solucionar los inconvenientes lo más rápido posible.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 8, 2021