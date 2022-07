Facebook comienza a desplegar su opción para compartir NFT en la plataforma

Cuando Mark Zuckerberg anunció que Meta se concentraría en construir el metaverso, el empresario aseguró que para hacer realidad su idea, tendría que ser «fundamental» habilitar opciones para comprar bienes virtuales como los NFT. Era octubre de 2021 y la fiebre por el «criptoarte» aún estaba en su mejor momento. Hoy la situación es diferente, no obstante, esta tarde Meta confirmó que ya comenzó a probar sus primeras colecciones de NFT en Facebook. Eso sí, con solo un puñado de creadores.

Así lo hizo saber un vocero de la empresa, quien, en conversación con TechCrunch, reveló que la compañía acaba de lanzar una función que soporta los NFT en la red social. Sin embargo, el despliegue de la herramienta se está haciendo de forma lenta y limitada, de manera que, por el momento (y mientras se evalúa el éxito de la estrategia), solo un grupo selecto de creadores de EE.UU podrá publicar sus colecciones digitales en Facebook. Este soporte permitirá que dichos artistas muestren sus NFT en sus perfiles personales, los cuales estarán alojados en una nueva pestaña llamada «coleccionables digitales».

Ese apartado ya existe en Instagram desde mayo de este año, cuando Adam Mosseri, el director de esa plataforma, anunció que un primer grupo de creadores y coleccionistas del arte digital soportado en blockchain, podría comenzar a compartir sus obras digitales en múltiples secciones de esa red social.

Según algunas capturas de pantalla que algunos trabajadores de Meta comenzaron a compartir, los usuarios elegidos podrán publicar sus NFT en sus muros como si fuera una fotografía tradicional. Sin embargo, en el momento en que otro miembro de la plataforma haga clic sobre la publicación, Facebook mostrará una especie de ficha técnica que contendrá los detalles sobre la obra, la colección a la que hace parte y sobre el artista.

Si la idea llega a ser exitosa, Facebook ha asegurado que permitirá que más aficionados puedan crear, publicar, comprar y vender sus NFTs mediante un ‘marketplace’ propio de la plataforma.

We’re launching NFTs on Facebook! Excited to share what I’ve been working on with the world. pic.twitter.com/TaV66zRanV

— Navdeep Singh (@navdeep_ua) June 29, 2022