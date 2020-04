Facebook añade una reacción de ‘Me preocupa’

Facebook anunció que añadirá una nueva reacción a la red social. ‘Care’ (que se traducirá a algo cercano a ‘Me preocupa’) es el nombre de la nueva manera de responder a las publicaciones. De acuerdo con la plataforma, su ingreso tiene como propósito el mostrar algo de apoyo a las personas que están pasando momentos complicados.

En la versión para escritorio ‘Me preocupa’ tendrá a un emoticón abrazando un corazón, mientras que el ‘Messenger’ se verá como un corazón rosado latiendo. Facebook espera que esta adición ayude a las personas a sentirse más “conectadas” con sus familiares y amigos durante la crisis que a traviesa el mundo. De acuerdo con la publicación de la red social, la nueva reacción será lanzada de manera global en el transcurso de la próxima semana.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020