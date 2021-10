Facebook amplía su función de audio en vivo para cuentas verificadas y grupos

Facebook anunció nuevos cambios en sus herramientas de audio que beneficiarán sobre todo a creadores de contenido en todo el mundo.

La red social explicó que a partir de ahora está disponible la función “Audio” para figuras públicas verificadas, creadores y grupos.

Este nuevo espacio permitirá a los usuarios acceder y alojar en un solo lugar todos los contenidos en formato de audio incluidos podcast, salas de audio en vivo y notas de voz de corta duración, entre otros.

En el caso de los grupos, los administradores podrán controlar quiénes pueden entrar en la sala de audio, con opciones privadas y públicas disponibles. «lo que les permite acceder de una forma fácil y sin la presión de generar un compromiso más profundo con su comunidad», indicó la compañía.

Today, we’re now excited to be rolling out Live Audio Rooms to public figures and creators globally as well as groups around the world.

Here’s an overview of what’s new 🧵👇 pic.twitter.com/hQDLDUojdd

— Alexandru Voica (alexvoica.eth) 💀 (@alexvoica) October 11, 2021