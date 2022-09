Elon Musk : «Instagram es un amplificador de envidia»

Todo el dilema judicial que se está desarrollando entre Elon Musk y Twitter se hubiera podido evitar, de no ser porque un trino del multimillonario originó una promesa de venta por parte. Musk empezó asegurando que no le gustaba Twitter, bajo el argumento de que la red social que no defiende los principios de la libertad de expresión. Pestañeamos y ya Elon Musk y Twitter tenían un acuerdo de compra; el resto es historia.

La cuestión es que ahora Elon Musk está atacando a Instagram. El multimillonario señaló a la rede social de Mark Zuckerberg como un “amplificador de envidia”. El trino de Musk tuvo lugar en un video del vicepresidente de Bershkire Hathaway, Charlie Munger; en el video, el vicepresidente hablaba sobre la envidia, señalando que el mundo realmente no se mueve por la codicia como todos pensamos, sino con la envidia.

Elon Musk respondió a dicho video, publicado por una cuenta bajo el usuario de @Austen, con la simple frase: “Instagram es un amplificador de envidia”. No obstante, ya conocemos el alcance de esas cortas frases y sus incitadores emojis. De hecho, dentro de los múltiples comentarios que recibió el tweet de Musk, hubo varios usuarios que le sugerían que comprara Facebook y la cerrara o hiciera algo mejor por ella. Por su parte, Mark Zuckerberg no se ha pronunciado al respecto. Aunque para ser sinceros, es casi imposible que el dueño de Meta quiera vender la red social estrella de la compañía, si ese fuera el fin de la afirmación de Musk.

When you become a trillionaire can you please buy Facebook and shut it down or at least make it suck way less?

