¿El primer ministro de Canadá es como Hitler? La polémica comparación de Elon Musk

Hablar de Elon Musk es hablar de todo un fenómeno de Internet: muchos lo toman como ejemplo de emprendimiento, otros en cambio, lo ven como el ‘influencer’ indiscreto de los ingenieros, para algunos es un gran visionario, y para otros es solo un empresario demasiado imprudente para la exposición que tiene. Pues bien, Elon Musk volvió a ser tema de conversación en el mundo de las redes sociales por cuenta de un meme que compartió y eliminó de su cuenta de Twitter, en donde comparaba sarcásticamente al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el genocida nazi, Adolf Hitler.

El comentario, que mostraba a Hitler con la frase “Dejen de compararme con Justin Trudeau… Yo tenía presupuesto”, provocó que institutos judíos y hasta el museo Museo estatal de Polonia, Auschwitz-Birkenau, le recordaran al magnate que el problema de usar la imagen del austríaco a modo de burla, era que se “irrespetaba la memoria de las víctimas que no solo murieron sino que sufrieron humillaciones y torturas durante el holocausto”.

Musk eliminó el trino que fue rescatado por varios internautas; sin embargo, no se disculpó con quienes se sintieron ofendidos por su publicación. En cambio, el creador de Tesla recomendó a sus seguidores leer un libro de economía en los tiempos de la Alemania nazi, para poder “entender mejor su punto de vista”. El comentario no cayó nada bien en los grupos de judíos y hasta el Comité Americano de esa comunidad le comentó que “no es apropiado usar una táctica tan pobre como recordar a Hitler para criticar medidas con las que se no está de acuerdo”.

Using the image of Adolf Hitler & therefore exploiting the tragedy of all people who suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany created by him is sad & disturbing. It disrespects the memory of all victims & hurts many people.

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 17, 2022