El lado oscuro de los “influencers”: no verifican la información que comparten

Un reciente estudio de la UNESCO ha revelado una preocupante tendencia entre los influencers de redes sociales: la mayoría no verifica la información antes de compartirla. En particular, el 62% de los encuestados admitieron no comprobar la veracidad de los datos antes de difundirlos con sus seguidores. Esta falta de verificación es alarmante, considerando el enorme poder que tienen sobre la opinión pública, particularmente entre los jóvenes, quienes se informan a menudo a través de estas figuras públicas.El estudio muestra que, a pesar de la capacidad de los influencers para llegar a millones de personas, muchos no aplican criterios rigurosos para evaluar la credibilidad de las fuentes. Por ejemplo, en un promedio de cuatro sobre diez encuestados indicaron que la popularidad de la fuente, medida por la cantidad de “me gusta” o vistas que obtiene, es un factor determinante para decidir si comparten información. Este no es un criterio confiable para determinar la veracidad de una fuente, lo que resalta una grave falta de responsabilidad.La influencia de los creadores de contenido no se limita a temas triviales; incluso en temas cruciales, como las elecciones presidenciales, figuras influyentes pueden jugar un papel clave al dirigir su mensaje directamente a los votantes. No obstante, la falta de un enfoque serio hacia la verificación de hechos puede generar desinformación que afecta el proceso democrático. El estudio también reveló que muchos influencers prefieren recurrir a sus propias experiencias o investigaciones informales como fuente de información, en lugar de consultar fuentes oficiales como documentos gubernamentales o estudios académicos. Si bien las experiencias personales pueden ser valiosas en ciertos contextos, no son suficientes cuando se trata de proporcionar información objetiva y veraz sobre temas de relevancia social.

Aunque algunos influencers creen que están promoviendo el pensamiento crítico y la alfabetización digital, la realidad es que, al no verificar la información que comparten, están contribuyendo a la propagación de desinformación. De hecho, la mayor parte de los encuestados afirmó que su contenido fomenta el pensamiento crítico, a pesar de no aplicar prácticas rigurosas de verificación de datos.Los efectos de la desinformación son ya palpables. En un incidente reciente en Springfield, Ohio, afirmaciones falsas sobre inmigrantes robando mascotas fueron rápidamente amplificadas por influencers, causando pánico en la comunidad. Las autoridades locales intentaron desmentir la información, pero debido a la rapidez con la que se viralizó, la situación se salió de control. Este tipo de situaciones pone en evidencia cómo las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para la propagación de rumores y noticias falsas.Aunque plataformas como X (Twitter) y YouTube han implementado políticas para combatir la desinformación, estas no siempre son efectivas. En ocasiones, los esfuerzos de moderación son obstaculizados por decisiones empresariales o la falta de recursos para revisar el contenido de manera adecuada. Esto subraya la necesidad de un enfoque más riguroso y responsable tanto por parte de las plataformas como de los creadores de contenido.En conclusión, el estudio de la UNESCO destaca la urgente necesidad de que los influencers tomen más en serio la veracidad de la información que comparten. Aunque no se les puede exigir que sean periodistas profesionales, sí tienen una responsabilidad hacia sus audiencias, que merecen información precisa y confiable. La alfabetización mediática y de la información debe ser una prioridad, no solo para los creadores de contenido, sino también para sus seguidores, quienes confían en ellos para obtener datos verídicos y bien fundamentados.imagen: Videodeck .co