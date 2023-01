Donald Trump envió carta a Facebook pidiendo que le devuelvan su cuenta

Donald Trump se prepara para hacer campaña política por tercera vez consecutiva con el fin de llegar a la Casa Blanca. Como es costumbre, el mandatario quiere recurrir a las redes sociales para presentar sus ideas. Pero, aun cuando Trump ya tiene su propia red social, es necesario llegar a las redes sociales más usadas, es decir Facebook, Twitter, TikTok, etc.

Ahora, nuestros colegas de NBC News informaron que el ex presidente de los Estados Unidos está buscando recuperar el acceso a su cuenta de Facebook. Al parecer, el equipo de campaña del político envió una carta a Meta, la compañía de Mark Zuckerberg para pedir que se levante la suspensión. Vale la pena recordar que la cuenta de Facebook de Donald Trump fue suspendida el pasado 7 de enero del 2021, luego del asalto al Capitolio.

Según el medio citado, el exmandatario no habló en la carta de levantar acciones legales contra Meta, pero sí pidió una reunión para discutir el restablecimiento de su perfil. «Creemos que la prohibición de la cuenta del presidente [Donald] Trump en Facebook ha distorsionado e inhibido dramáticamente el discurso público», se asegura en la carta.

Lo cierto es que Donald Trump aprovechó que, en los primeros días de enero, Facebook informó a los medios que estaban en discusiones por permitir o no que el ex presidente americano volviera a Facebook. Ahora, la carta del equipo Trump llega a las oficinas de Meta, la oficina matriz de Facebook, para hacer presión sobre una decisión.

Por otro lado, el posible retorno del político a la red social ha ganado mucha más fuerza, luego de que Elon Musk levantara la suspensión contra Trump en Twitter. En noviembre del 2022, en cuanto Musk llegó al mando de Twitter, se levantaron las sanciones a todas las cuentas de Twitter suspendidas, entre esas, la del político estadounidense. Sin embargo, Meta guarda silencio por el momento, mientras se limitó a decir que anunciará una decisión sobre la cuenta del expresidente en “las próximas semanas”.

Cabe recordar que Clegg, exviceprimer ministro británico y presidente de asuntos globales de Meta, informó en junio del 2021 que la suspensión de Trump en Instagram y Facebook sería por dos años inicialmente. Por ahora, aunque Donald Trump ya tiene activa su cuenta de Twitter, no ha publicado ni un solo tuit. Quizás esté esperando a recuperar sus cuentas de Facebook para poder reactivar todas sus redes sociales al tiempo e iniciar su campaña 2024.

Como es costumbre, Elon Musk no se hizo esperar con su reacción ante la noticia del posible regreso del político a las redes sociales. El magnate escribió «Será interesante ver cómo reacciona la administración Biden a esto. Pueden tratar de armar a las agencias federales contra Twitter». Y es que Musk está bajo la lupa de las agencias y entidades federales del mundo con todos los pequeños movimientos que está realizando en su red social.

Will be interesting to see how the Biden administration reacts to this.

They may try to weaponize Federal agencies against Twitter.

— Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2023