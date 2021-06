Comunidad de creadores de color en huelga en TikTok

La apropiación cultural en las redes sociales es uno de los principales problemas que existen en las plataformas. TikTok, actualmente, se enfrenta a una huelga de creadores de color que dejaron de subir bailes y sus tutoriales para demostrar que una tendencia puede resultar muy mal.

Se trata de la canción ‘Thot Shit’ de Megan Thee Stallion. La canción tiene tres pasos, descritos en la canción, muy claros: «manos en las rodillas, menea el c*lo…», pero en lugar de seguir las instrucciones, al entrar en la descripción del sonido te encuentras a un grupo de mujeres monas haciendo todo lo contrario. Por supuesto, los creadores de color aseguran que debido a que no tienen tutoriales de mujeres negras haciendo el baile, aquellas que buscan apropiarse de una canción no creada para ellas no saben cómo menear lo que no tienen.

Esta no es la primera vez que una canción que busca representar la cultura negra estadounidense es apropiada por creadores de contenido que no comprenden el trasfondo de lo que hacen. Un dilema similar sucedió con la canción ‘Black Barbie’ de Nicki Minaj. Esta hablaba y buscaba resaltar la belleza de las personas de color, pero pronto la plataforma se llenó de personas que no pertenecen a esta comunidad haciendo el baile.



Erick Louis, un ticktocker de color le dijo al portal Vox que «como una persona de color, siempre hemos sido conscientes de que somos excluidos y representados como el otro. Incluso en espacios en los que nos esforzamos por mostrar nuestra identidad siempre somos infiltrados por personas de no color; ellos buscan ocupar nuestros espacios sin respetar las ideologías que hemos construido en ellos». Ahora, TikTok tiene en sus manos una de las primeras huelgas organizadas en la plataforma, donde la comunidad de color se niega a subir contenidos si sus espacios y construcción de identidad no van a ser respetados por otros creadores de contenido.

Aunque la huelga de creadores de color tiene razones claras, las soluciones no parecen estarlo tanto. Algunos exigen que por obligación las personas enlacen o mencionen el video original de donde sale un baile viral; algo que es prácticamente imposible de hacer. Otros piden que se respeten sus espacios, pero esto significaría crear una división entre los que unos y otros pueden hacer y llevamos siglos tratando de eliminar esas fronteras. TikTok, por su parte, le dijo al portal NBC News que se preocupan por la experiencia de los creadores de color y que seguirán trabajando para crear un espacio seguro a la vez que promueven el respeto a la cultura y que los créditos sean otorgados a quien es debido».

