¿Cómo en South Park? La verdad detrás de la polémica por la victoria de Imane Khelif en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos en Paris han sido uno de los escenarios más polémicos en el mes de julio… lo que dice mucho considerando que tuvimos un candidato a la presidencia de los Estados Unidos retirándose y un fraude electoral en Venezuela. Pero iniciando agosto la competencia deportiva se ha visto empañada por una nueva avalancha de críticas después de que Angela Carini abandonara el combate con Imane Khelif en tan solo 45 segundos durante un enfrentamiento en la categoría de boxeo femenino. Los usuarios en redes sociales de inmediato comenzaron a realizar paralelos y en cuestión de segundos el hashtag #SouthPark comenzó a ser tendencia en plataformas como X/Twitter. ¿Pero por qué se está citando a South Park?

Algunos usuarios encontraron un parecido entre la victoria de Imane Khelif con el capítulo 7 de la Temporada 23 de South Park, titulado ‘Juegos de Mesa’. Todo el capítulo es una sátira y crítica a el debate sobre la división de géneros en competencias deportivas. Para hacer llegar su punto uno de los personajes en el show compite con una atleta transgénero llamada Heather Swanson, que es un hombre muscular (parodiando al Randy Savage, un luchador profesional mejor conocido por su alter ego de Macho Man).

A few years ago, a man pretending to be a woman beating up a real woman in a boxing match was considered ridiculous comedy on South Park.

Today, it’s a reality thanks to the radical “progressive” left across the planet pic.twitter.com/IcBGk3cY7X

