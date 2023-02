Así puedes elegir el contenido que quieres ver en tu cuenta de Instagram

Desde hace algunos meses, Instagram ha sido fuertemente criticado por darle mucha más visibilidad a los Reels que a las publicaciones estáticas. Afortunadamente, desde la red social afirmaron que están trabajando para que el algoritmo vuelva a darle prioridad a las imágenes y fotografías por encima de los videos.

Una de las principales molestias por parte de los usuarios sobre el contenido que consumen en Instagram, es que, además de solo ver videos, se encuentran con montañas de publicaciones de cuentas que no siguen y/o que no son de su interés. Esto no es mentira, en el afán por mostrar más videos, la plataforma la ha dado más visibilidad a cuentas que en otro momento no tendrían el mismo alcance.

Cómo seleccionar las publicaciones que quieres ver en tu inicio de Instagram

Para fortuna de todos, Instagram cuenta con una opción que te permite seleccionar el contenido que quieres ver allí. No es como que puedas decirle a la app “quiero ver videos de perritos”, no funciona así, pero sí podrás elegir entre ver las publicaciones de las cuentas que sigues y crear tu propio ‘Feed’ de inicio.

Entonces, lo primero que debes hacer es ingresar a Instagram y dirigirte a las opciones de ‘Feed’ que encontrarás con pulsar ‘Instagram’ en la parte superior izquierda en la página inicial. Es decir, en cuanto abras la app, en la esquina izquierda de arriba verás el nombre de la red social, pulsa allí.

Automáticamente se desplegará un menú con dos opciones: ‘Seguidos’ y ‘Favoritos’, es allí donde ocurre la magia.

Automáticamente se desplegará un menú con dos opciones: ‘Seguidos’ y ‘Favoritos’, es allí donde ocurre la magia.

Por defecto, la aplicación te muestra un Feed seleccionado para ti, donde combina las publicaciones de las personas que sigues con publicaciones de cuentas que te pueden interesar. Entonces, si solo quieres ver las publicaciones de las personas que sigues, bastará con pulsar ‘Seguidos’, entonces la red social te mostrará las publicaciones que han hecho aquellas personas que tú sigues.

Por otro lado, si solo te interesa ver las publicaciones de ciertas personas específicas, podrás dirigirte al apartado ‘Favoritos’ y allí crear una lista de todas las cuentas que te interesa ver. Ahora, cada vez que ingreses a Instagram, podrás elegir lo que quieres ver en el inicio de la red social.

Imágenes: capturas de pantalla /Pixabay