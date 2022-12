Así podrás ver cuántos twitteros ven tus trinos

Twitter ahora nos permite ver el número de visualizaciones de cada tweet. La novedad hace que tengamos más a la mano una métrica además del ‘Retuit’ y del ‘Me gusta’.

El cambio está en que la función se hace más visible porque en realidad Twitter ya la tenía. Ahora, en lugar de dar clic sobre «ver la actividad del tweet» para conocer la información de vistas, en la zona inferior del tweet se encontrará el número de lecturas que ha tenido.

Al parecer a Elon Musk le ha parecido muy buena idea integrar esta característica para que los usuarios puedan ver el número de personas que los leen y que las estadísticas de los tweets estén en la parte frontal, en lugar de un apartado algo más escondido.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022