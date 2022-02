Así funcionaría el botón ‘No me gusta’ en Twitter

Sabemos que una de las funciones que más has solicitado en Twitter es el botón de ‘No me gusta’. Bueno, pues la aplicación ha estado trabajando en ello. Desde el año pasado, han estado realizando pruebas con algunos usuarios para verificar su acogida, corregir errores y confirmar su relevancia dentro de la aplicación.

Ahora, Twitter a través de su cuenta oficial confirmó que este botón llegará a más usuarios en diferentes partes del mundo, tanto en dispositivos Android como iOS. Pero, lamentamos ser portadores de malas noticias, pues el botón no es tal como lo piensas. Lo ideal sería que funcionara como los ‘dislikes’ de YouTube o al menos como los ‘Me enoja’ de Facebook, pero lastimosamente no funciona así.

We’ve been testing how we can surface the most relevant replies within Tweets with the use of downvoting on replies. As we’re expanding the experiment to a global audience, we want to share a little about what we have learned thus far!

👇 https://t.co/wM0CpwRgo6

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 3, 2022