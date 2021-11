Ahora podrás unirte a Spaces sin tener una cuenta en Twitter

Twitter continúa actualizando su herramienta para crear de salas de audio, Spaces. Desde la semana pasada la red social permitió que los usuarios de iOS puedan no solo grabar las conversaciones que allí se desarrollan, sino compartirlas a través de cualquier medio.

Esta vez, la novedad tiene que ver con el acceso a estas conferencias, pues desde este instante no será necesario contar con una perfil de Twitter para escucharlas en tiempo real. La función depende de que otro usuario que esté participando de la sala comparta el enlace de la misma a cualquier persona, independientemente de si pertenece a la comunidad o no. En caso de no contar con una cuenta, estos tipos de usuario podrán unirse vía web.

El objetivo de esta actualización es incrementar el número de oyentes de Spaces y continuar robusteciendo la popular propuesta que se mueve entre el streaming y el formato de podcast.

have friends not on Twitter? that’s weird but now you can share direct links to your Spaces and they can listen in via web without being logged in

— Spaces (@TwitterSpaces) November 4, 2021