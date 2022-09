«Agregar botón» la nueva función para posts en la que trabaja Instagram

Instagram le sigue apuntando a las funciones dedicadas a microempresas, emprendimientos y figuras públicas. Ahora, el famoso informante tecnológico Alessandro Paluzzi, reveló el nuevo botón en el que trabaja la red social. A través de su cuenta de Twitter, Paluzzi nos dejó ver la nueva función “agregar botón” que podrás utilizar en tus publicaciones, te contamos de qué se trata.

‘Agregar botón’ como su nombre lo indica, será una función que te permitirá agregar un botón especifico a tus publicaciones en feed si así lo deseas. Dentro de las opciones que podrás integrar en los post encontrarás:

Enviar mensajes a través de Instagram.

Enviar mensaje a través de WhatsApp.

Reservar una cita.

#Instagram is working on the ability to add a button to posts 👀 pic.twitter.com/vnPodCeqs3

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022