MinTIC firma la asignación del dominio .Co

Después de semanas de críticas y dudas, el Ministerio de la Tecnología y la Información firmó el contrato de operación del Dominio .co. Se trata de uno de los eventos más importantes para el segmento digital en 2020, siendo este uno de los activos más valiosos del país. La asignación se realizó a la empresa .Co Internet SAS, que había ganado la puja el pasado 3 de abril de 2020.

La firma del Dominio.Co había sido aplazada dos veces hasta el momento. La razón detrás de esto fueron elementos que muchos consideraron irregulares dentro del proceso de venta. El principal estaba en que .CO Internet SAS tenía una demanda levantada contra el Estado, precisamente porque no le fue asignado el dominio, sino que se realizó un proceso para su adjudicación. Debido a esto muchos pusieron en duda el que una entidad permitiera a una empresa el participar, al mismo tiempo que tenía un proceso en su contra.

La segunda duda que despertó se debió a que, después de que se contratara para el manejo del dominio .CO, .CO Internet SAS anunció que había sido adquirida por el gigante de dominios Go Daddy. Esto, debido a los precios que suele tener este para sus otros dominios y la demanda que tiene el de .CO.

Sin embargo, el MinTIC resaltó que en esta ocasión el Estado salió a ganar con la negociación. Esto porque se pasó de un porcentaje que recibirá el país, de 7% a 81%. De la misma manera, la entidad ofreció ciertas garantías adicionales en el proceso. «En adelante, el Ministerio TIC será el encargado de la supervisión y vigilancia estricta y rigurosa de la administración del mismo a través de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a la gobernanza de internet, con conocimiento y capacidad de manejar y administrar el dominio», afirmó la entidad. De la misma manera, el MInTIC solicitó a la Procuraduría acompañamiento en esta vigilancia preventiva del contrato.

La venta significa que CO Internet SAS administrará el dominio .CO por otros 5 años. También hay un compromiso para que hasta octubre de este año se realice la transición al nuevo modelo de operación.

Imágenes: .CO Internet SAS