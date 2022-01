La nueva versión de ‘El Príncipe de Bel-Air’ ya tiene tráiler oficial

El Príncipe de Bel-Air (o El Príncipe del Rap, como se conoce también) volverá a la pantalla chica en una versión adaptada. La historia producida por Will Smith y Jada Pinkett presentará una alternativa dramática a la trama cómica que NBC lanzó por primera vez en 1990. El ‘reboot’ se llama ‘Bel Air’ y está escrito entre Chris Collins y Morgan Cooper y Chris Collins: el creador de un corto de 2019 en el que, a modo de burla, le imprimió un tono oscuro a la historia original, ganándose múltiples elogios del propio Smith.

La serie, que en la mañana del 10 de enero presentó su primer tráiler, está protagonizada por Jabari Banks como Will, un joven de origen humilde de Philadelphia que intentará acostumbrarse a su nueva vida de lujo en la casa de sus tíos, quienes viven en Bel-Air, un barrio de clase alta en Los Ángeles.

Los capítulos de ‘Bel-Air’ tendrán una duración de una hora cada uno y, después de una puja entre varias compañías como Netflix, Apple, Amazon y HBO, finalmente la producción se estrenará el 13 de febrero del 2022 en la plataforma de contenidos de streaming de NBCUniversal, Peacock.

Here’s the first full length trailer for Bel-Air. The one hour drama reimagining of The Fresh Prince Of Bel-air from genius creator/director @cooperfilms. Premieres Super Bowl Sunday on @peacockTV #BelAir pic.twitter.com/guvJyaqCPg

— Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) January 10, 2022