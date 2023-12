«La nueva era de Kiss»: la banda presenta los avatares digitales que los reemplazarán en conciertos

La legendaria banda de glam rock, Kiss, acaba de culminar su larga gira mundial de cuatro años con la que se despidieron de los escenarios. En la última presentación, que se realizó en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York dieron el adiós final de los escenarios y el comienzo de una nueva era.

Luego de que culminó el concierto de la banda en New York, se vieron en pantalla los cuatro avatares digitales que reemplazarán a los integrantes de Kiss. Fue entonces cuando Paul Stanley anunció que una nueva era comenzaría con estas figuras que ‘tocaron’ God Gave Rock And Roll To You de la banda. Las figuras se pudieron ver rockeando en diferentes pantallas alrededor del escenario.

“Lo que hemos logrado es extraordinario”, comentó Stanley en el escenario. “Pero eso no es suficiente. El grupo merece seguir viviendo, porque el grupo nos supera. » Así dieron inicio a su nueva era con la que pretenden seguir atrayendo y reteniendo más fans.

Esto no es del todo nuevo, ya antes lo habíamos visto con otra gran banda: ABBA. Y es que Pophouse Entertainment es la compañía que está detrás de estos nuevos proyectos con los que pretenden seguir sacándole provecho económico a las marcas de bandas musicales tan legendarias como estas dos. De hecho, la compañía ya anunció los planes que tienen para los avatares digitales.

A través de un comunicado de prensa, Pophouse Entertainment explicó que realizarán conciertos “inmersivos, impulsados por avatares”. Así, las ganancias económicas para la banda podrían continuar, además de sepultarse como artistas inmortales.

Si te preguntas, ¿pagaría alguien por ir a un concierto de avatares digitales? lo más probable es que sí. De acuerdo con Bloomberg, los avatares como los de ABBA han llegado a recolectar 2 millones de dólares semanalmente. Habrá que esperar si los conciertos de Kiss en avatares digitales logran convencer al público.

Imagen: canal de YouTube oficial Kiss