Zack Snyder: el ganador inesperado de los premios Óscar

En 2022 la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas decidió implementar un nuevo sistema que permitiera al público amante del cine poder interactuar más con la ceremonia de los Óscar. La estrategia, que abrió toda una categoría para que los cinéfilos votaran en línea por su película favorita, buscó levantar este año el rating, pues en 2021, las cifras no fueron alentadoras: de acuerdo al New York Times, en esa oportunidad, únicamente 9,85 millones de personas vieron la transmisión, lo que significó una caída del 58 % en la audiencia conectada.

La nueva categoría se llamó Fan Favorite, y en su primera entrega en los Óscar incluyó dentro de sus nominados títulos como ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Dune’, ‘Tick, Tick… BOOM!’, ‘Cinderella’, ‘Army of the Dead’, ‘Malignant’, ‘Minamata’, ‘The Power of the Dog’, ‘Sing 2’ y ‘The Suicide Squad’. Los fans pudieron votar por su película favorita hasta el pasado 3 de marzo y aunque los resultados no hicieron parte de la transmisión televisada del domingo 27 de marzo, el público decidió la cinta que se llevó este nuevo Óscar.

Para sorpresa de todos los que esperaban que la nueva entrega del Hombre Araña se hiciera con un premio de la Academia, finalmente fue el director Zack Snyder quien logró hacerse con el galardón por ‘Army of the Dead’. La película, que se encuentra en Netflix, gira alrededor de un grupo de mercenarios que, luego de una epidemia de zombies, busca realizar el robo más grande jamás antes visto en Las Vegas. La producción está protagonizada por Dave Bautista y se encuentra en Netflix.

Te puede interesar: Estos son los ganadores de los premios Óscar 2022

Los resultados sorprendieron a la crítica, desde donde se sugiere que las votaciones, impulsadas principalmente por Twitter, estuvieron permeadas por llamados al boicot, en el caso de ‘Minamata’, ya que Johnny Depp estaba asociado con episodios de abuso doméstico denunciados por Amber Heard.

Además de esto, sostienen que si la película de Zack Snyder le ganó el Óscar a ‘Spider-Man: No Way Home’, fue porque aunque la segunda hizo más de USD$ 1.000 millones en taquilla, la primera llegó directamente a Netflix, garantizándole una audiencia mucho más amplia.

En el listado de popularidad, la nueva versión de la Cenicienta, protagonizada por Camila Cabello quedó de segundo lugar; ‘Minamata’, con Johnny Depp a la cabeza se ubicó en el tercer lugar; ‘Spider-Man: No Way Home’, de cuarto; y ‘Tick, Tick… BOOM!’, con Andrew Garfield, de quinto.

Imágenes: