YouTube se despide de ‘Originals’: la plataforma dejará de producir series propias

‘Cobra Kai’, ‘Wayne’, ‘Origin’, ‘Single by 30’ y el documental ‘Coachella: 20 Years in the Desert’, son algunos de los contenidos propios que YouTube produjo bajo la marca de Originals. La división de la plataforma de videos nació en 2016 para competir contra Netflix probando varios modelos para conquistar a la audiencia: desde el pago por suscripciones que duró hasta 2019, hasta la gratuidad del servicio a cambio de que los anuncios publicitarios interrumpieran, de vez en cuando, la experiencia del usuario. Pues bien, el primero de marzo de 2022, YouTube Originals pasará a la historia.

El anuncio lo hizo el director comercial de YouTube, Robert Kyncl, quien a través de una nota publicada en Twitter explicó que la decisión busca redirigir los recursos de la división a otras áreas de la compañía como Creator Shorts Fund, Black Voices, Live Shopping y YouTube Kids.

An update on YouTube Originals: pic.twitter.com/PixhgZ2yhU — Robert Kyncl (@rkyncl) January 18, 2022

De acuerdo a Kyncl, el programa de socios de YouTube actualmente cuenta con más de 2 millones de participantes, por lo cual las inversiones de la plataforma de Google “pueden tener un mayor impacto en aún más creadores cuando se aplican a otras iniciativas”. Esto quiere decir que YouTube impulsará los contenidos desarrollados por los mismos creadores de la red.

Algunos consideran que la decisión anunciada no tardaría mucho en llegar, teniendo en cuenta no solo que la propuesta premium del gigante de videos no era lo suficientemente atractiva para una audiencia acostumbrada al funcionamiento tradicional de la plataforma, sino porque, además, desde el 2018, Originals había comenzado a vender sus producciones propias a compañías como Netflix, Showtime y Starz.

De igual manera, también se conoció que la máxima responsable de Originals, la productora Susanne Daniels, quien tuvo una participación importante en el desarrollo de ‘Cobra Kai’, dejará la empresa el mismo día, según informó Variety.

Daniels, además de dirigir Originals, en el pasado tuvo roles de alto mando en cadenas como Lifetime y MTV.

Imágenes: Foto de Pixabay en Pexels