¿Qué son las descargas inteligentes que está probando YouTube?

Con base en las búsquedas de los usuarios y las reproducciones que estos hacen, YouTube está probando una función con la que seleccionará una serie de videos que podrían interesarle a los internautas. Estos, al mejor estilo de Netflix, se descargarán de forma automática cuando estos estén conectados a una red wifi. La herramienta llamada ‘descargas inteligentes’, permitirá que los usuarios puedan verlos cuando quieran independiente de si cuentan con Internet o no.

La función de descargas inteligentes, que ya existe en YouTube Music y que estará habilitada únicamente para aquellos que cuenten con una suscripción a YouTube Premium, está comenzando a ser evaluada en Europa con ciertos límites de almacenamiento. Al activarla, la plataforma podrá descargar hasta 20 videos semanales de la forma anteriormente descrita para poderlos consumir en cualquier momento.

YouTube app testing ‘Smart downloads’ for videos

Smart = Automatically downloads videos when your device is connected to Wi-Fi https://t.co/5ZLWSNGtVj

— Matt Navarra (@MattNavarra) January 13, 2022