Warner Bros tiene un plan de 10 años para DC… y esta es una pésima idea

Hay muchas cosas que podemos cuestionar en los últimos días de Warner. Por ejemplo, su decisión de fusionar dos plataformas de streaming, cancelando y despidiendo al staff de la más exitosa y popular (genios de los negocios). Pero al menos es bueno saber que las malas decisiones siguen siendo parte de la marca de la compañía.

Como el tener un plan de 10 años para DC. Una mala, terrible, espantosa idea.

DC reiniciado… pero no mejorado

En los últimos días el mayor tema de conversación ha sido la decisión de cancelar la película de Batichica. Aunque los detalles del porque se canceló no son claros (y fuentes internas contradicen la razón que da el estudio), Warner asegura que el motivo está en alejarse del Sniderverse, el universo fallido que comenzó con Man of Steel y… bueno no sabemos si ha terminado porque a estas alturas nadie quiere hablar del Sniderverse.

“Hemos hecho un reinicio. Hemos estructurado el negocio. Habrá un equipo con un plan de 10 años centrado solo en DC. Es muy similar a la estructura que Alan Horne y Bob Iger armaron de manera muy efectiva con Kevin Feige en Disney. Creemos que podríamos construir un negocio de crecimiento mucho más sostenible a largo plazo fuera de DC y, como parte de eso, nos vamos a centrar en la calidad. No vamos a lanzar ninguna película antes de que esté lista… El enfoque será, ¿cómo hacemos que cada una de estas películas, en general, sea lo mejor posible?”.

Suena bien. ¿Cierto?

Excepto… ¡Excepto que fue exactamente lo mismo que hicieron con el Sniderverse!

El problema principal nunca fue la calidad

El problema con la visión de 10 años de DC es que entiende mal el problema de las películas. La falla no fue necesariamente la calidad. Sin duda hubiéramos preferido mejores películas, pero incluso el MCU tuvo sus problemas en los primeros días.

La falla del DCU estuvo en pensar en que el universo conectado lo es todo.

Antes que hacer un plan de 10 años, antes de pensar en una estrategia de franquicia DC tiene que tener como prioridad hacer buenas películas. El problema del Sniderverse no fue Batman VS Superman. Fue que el estudio luego comenzó a hacer cambios sobre la marcha para intentar ‘vender’ su universo. No me entiendan mal. La Liga de la Justicia de Snyder es una mala película. Pero la versión de Joss Wheadon es peor porque se nota las incongruencias de ejecutivos buscando copar a Marvel.

Y es un problema que persiste hasta hoy. Warner no debería pensar en los próximos 10 años. Debería pensar en cómo sacar una gran película de Superman ahora. No concentrarse en franquicias, sino en sacar lo mejor de sus personajes de manera individual. Las mejores películas de DC en los últimos años han sido aquellas que han pensado por fuera de la caja.

Es una lástima que los ejecutivos de DC sigan atrapados en una.

Imágenes: Warner Media