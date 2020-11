WandaVision ha sido movida para 2021

¡Disney Plus está a la vuelta de la esquina! En el caso de Colombia la emoción está en que ya no tendremos que ver de lejos, o por APK, series como The Mandalorian. Pero además está el hecho de que ahora tenemos la seguridad de que no nos perderemos futuros lanzamientos como es la salida de las series de Marvel pertenecientes a la fase 4. Una de las que más emocionados no tiene es WandaVision y, aunque tenemos un adelanto, imágenes e incluso entrevistas con sus estrellas no había claridad de cuándo veríamos el show.

La buena noticia: WandaVision ya tiene fecha de estreno. La mala, la serie no llegará en 2020, sino hasta el 15 de enero de 2020.

Ya había rumores de que WandaVision vería atrasada su fecha de estreno. En un año en el que el COVID-19 ha movido el calendario entero de entretenimiento esto no es una sorpresa. Sin embargo resulta un poco triste el pensar en que este año será el primero en que no tendremos nada de contenido de Marvel, ni siquiera a través de una serie de TV.

En el caso de WandaVision creemos que la espera vale la pena. La serie se perfila como un sitcom que mezcle el humor de las cintas de Marvel, junto con un misterio más grande. Elizabeth Olsen, que interpreta a Wanda ha anticipado que el nuevo show mostrará facetas del personaje que no hemos visto. También parece ser la puerta para abrir nuevos misterios e historias de la fase 4 del MCU.

De hecho, no sorprendería si la verdadera razón por la que estas series están siendo movidas en su calendario no tenga que ver con problemas de producción, sino para que coincidan mejor con el calendario de lanzamientos en la pantalla grande de Marvel. Otro estreno que esperamos en el primer mes de 2021 es ‘Black Widow’, que tuvo que ver su estreno aplazado todo un año.

De acuerdo con Entertaiment Weekly, WandaVision comienza justo después de los eventos en ‘Avengers: Endgame’: “»Encontramos a Wanda y Vision viviendo una existencia suburbana feliz, tratando de mantener sus poderes en secreto», bromea Schaeffer. (Un programa sobre escapar al apacible mundo de la televisión parece particularmente, eh, oportuno en 2020). Pero a medida que los recién casados ​​recorren las décadas, y los tropos familiares de la televisión, se dan cuenta de que su vida de ‘cerca blanca’ puede no ser tan brillante imagen perfecta como parece”.

Imágenes: Marvel Studios