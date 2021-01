Viz media publicará el manga de ‘Assassins Creed’

Cada vez son más las plataformas que prestan atención a la manera en la que Japón produce contenido. Disney, por ejemplo, dedicará unos cortos de ‘Star Wars’ producidos por directores de anime, mientras que Netflix ha apostado a historias con tono y estilo similar como ‘Castlevania’. Ahora Ubisoft se ha aliado con Viz Media para licenciar y producir en occidente una manga de una de sus franquicias más populares: Assassins Creed.

Aunque muchos titulares aseguren que se trate de un proyecto nuevo, lo cierto es que data de hace más de dos años. La historia original, que tiene como nombre ‘Assassin’s Creed: China’, se publicó en las páginas de la Monthly Sunday Gene-X en octubre de 2019. En 2020 recibió su primera recopilación de volúmenes y, ahora, por fin llegará a occidente de la mano de Viz Media que, con algo de suerte, también ayudará a que alguna versión en español eventualmente aterrice.

Con el nombre de ‘Assassin’s Creed: Blade of the Shao Jun’, la historia saldrá a la venta el próximo 16 de febrero. El manga es una continuación del juego ‘Assassin’s Creed Chronicles: China’, un spinoff de la franquicia que intentó explorar la idea de los asesinatos en sigilo con un platformer en 2D para PC, Xbox One y PS4 en 2015. La historia será creada por Minoji Kurata (‘Shosei Katsuragi Shinjirou no Nichijou’).

Como es de suponer, la historia tiene un tono histórico y ubica sus eventos durante el Gran Imperio Ming donde el emperador Jiajing creó un período de agitación gracias a una purga política. Por desgracia, la Hermandad de asesinos ha sido casi erradicada y solo tiene un asesino todavía, Shao Jun. Como es normal la historia nos revela la exploración de los recuerdos de su descendiente LisaHuang, que mientras investiga el Animus está también haciendo parte de una conspiración para encontrar un objeto legendario y peligroso.

No es el único proyecto de ‘Assassins Creed’ en camino. Una serie de tipo live action está en camino para Netflix. Ubisoft se había demorado en capitalizar el éxito de una franquicia con, literalmente, la historia del mundo por explotar.

Imágenes: Viz Media