¡Viva la nostalgia! Indiana Jones: El Llamado del Destino ya tiene trailer

Vaya que es un buen día para haber nacido en los 90. No solo recibimos el primer tráiler de la película de Beast Wars, sino que ahora además tenemos un primer teaser de Indiana Jones 5 o Indiana Jones: El Llamado del Destino.

Quizás lo mejor del adelanto es que nos anticipa un viaje un al pasado de la trilogía. No solo porque veremos algunas escenas con un Indiana Jones rejuvenecido, sino porque además tendremos el regreso de algunos rostros clásicos de la franquicia como John Rhys-Davies (Raiders of the Lost Ark).

Los detalles de la película todavía son escasos, pero parece que esta nueva aventura (que además será la última película del ‘actual’ Indiana) mostrará a Indiana lidiando con los fantasmas de su pasado cuando un nuevo tesoro fantástico esté a su alcance. Además de Harrison Ford la película será protagonizada por Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), Antonio Banderas (“Pain and Glory”), Shaunette Renee Wilson (“Black Panther”), Thomas Kretschmann (“Das Boot”), Toby Jones (“Jurassic World: Fallen Kingdom”), Boyd Holbrook (“Logan”), Oliver Richters (“Black Widow”), Ethann Isidore (“Mortel”) y Mads Mikkelsen (“Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”).

La próxima película de Indiana Jones también será la última película en la que la banda sonora del filme será compuesta por John Williams, razón por la que a muchos se les pondrán los pelos de punta al escuchar en el tráiler la emblemática ‘Raiders March’. También vemos un guiño a la primera película al final del tráiler, con Indiana intentando amedrentar a un grupo mostrando su habilidad con el látigo… para que al final todos saquen un arma.

Dirigida por James Mangold, la película es producida por Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel, con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos.

Indiana Jones: And the Dial of Destiny se estrenará el próximo 30 de junio, solo en teatros.

Imágenes: Captura de pantalla