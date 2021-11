Letitia Wright y su posición anti-vacunas le está costando a Pantera Negra 2

No tenemos muchos detalles de Pantera Negra 2. Pero algo sí sabemos: Letitia Wright le está causando varios dolores de cabeza a Marvel Studios antes de que la película salga. La actriz se convirtió en uno de los personajes favoritos del MCU después de su debut en Pantera Negra como Shuri.

Sin embargo, recientemente la actriz ha conseguido llamar la atención por otra cosa: su posición contra las vacunas. En 2020 la actriz recibió críticas después de realizar una publicación en su Twitter en la que cuestionaba la validez de las vacunas que estaban siendo realizadas para evitar la propagación del COVID-19. El mensaje fue eliminado, al igual que su cuenta en la red social, pero su postura no cambió. Reportes del set de ‘Pantera Negra 2’ aseguraban que Wright no había cedido en su discurso contra las vacunas y, más importante, que no se encontraba vacunada contra el Coronavirus.

Recientemente el rodaje de Pantera Negra 2 tuvo que ser detenido, después de que Wright sufriera una lesión en la pierna que le impidiera continuar con las grabaciones. La actriz ahora se encuentra reposando en Londres, Inglaterra. Sin embargo, hay un nuevo problema: nuevas imposiciones de vacunación han entrado en rigor y actualmente se solicita a todo no inmigrante o no-ciudadano que visite los Estados Unidos el contar con una prueba total de vacunación. Si no lo hace, esta persona no podrá ingresar al país. Considerando la postura de la actriz y el hecho de que en estos momentos no se encuentra vacunada, la pregunta es si el filme podrá continuar con su producción sin ella.

Incluso si regresa, el problema está en que el gobierno esta a punto de pasar varios normas que obligaría a Hollywood a solicitar a t0do el staff prueba de vacuna. Lo que complicaría la producción para proyectos como Pantera Negra y pondría al estudio en la decisión de obligar a sus actores a vacunarse… o mirar la posibilidad de continuar los proyectos sin ellos.

Si esto no fuera problema, Wright ha perdido mucha popularidad como una potencial protagonista después del fallecimiento de Chadwick Boseman. Disney hoy evita el contar con figuras tan controversiales como los rostros de su franquicia y la posición actual de la actriz, por desgracia, seguramente derrumba muchos planes más de ver a Shuri liderando la próxima generación de filmes que tendrán lugar en Wakanda. Tendremos que esperar a ver Pantera Negra 2 para corroborar, si en efecto, una vacuna eliminará de manera silenciosa a Shuri del MCU.

Imágenes: Marvel Studios