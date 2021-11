Una película de Donkey Kong también está en desarrollo

Algunos todavía no superan la noticia de que Chris Pratt es Mario. La adaptación animada que llevará al plomero más famoso del mundo sin duda ha despertado algunas dudas, principalmente porque además de su elenco no tenemos mayores detalles de cómo será el filme o qué traerá a la mesa. Ahora Giant Freakin Robot asegura que no es el único filme inspirado en un personaje de Nintendo que está siendo desarrollado, con otra película de Donkey Kong en camino.

De acuerdo con la filtración, el actor que interpretaría al personaje sería Seth Rogen. La estrella es la misma persona seleccionada para interpretar a Donkey Kong en la película de Mario. Lo que esto nos indica es que Nintendo estaría pensando en estos filmes como historias que permitan lanzar diferentes spinoffs, por lo que podemos suponer que no es el único personaje en ser considerado para una cinta en solitario.

De acuerdo con Giant Freakin Robot, la película no está 100% confirmada. El estudio a cargo sería el mismo que el del filme de Mario, Illumination Studios (The Minions y Mi Villano Favorito). Por ahora, Nintendo no ha confirmado el proyecto, pero considerando su récord de filtraciones, es casi seguro que el proyecto en efecto está siendo desarrollado.

Es extraño que desde ya se esté trabajando en un spinoff de la película de Mario. Tomó años para que Nintendo decidiera soltar una de sus propiedades intelectuales a un estudio en Hollywood. La cinta no ha salido, así que es imposible saber si están realizando la apuesta en el éxito comercial de la película o la popularidad de la versión del Kong de Rogen. De hecho, si creemos en los rumores, el gorila con corbata solo tendrá una participación menor en el filme, lo que hace más interesante su elección para una película en solitario.

Imágenes: Nintendo