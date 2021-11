Un nuevo ‘universo cinematográfico’ de Power Rangers está camino a Netflix

Hace unas semanas reportábamos que la serie original de Power Rangers, junto con algunas temporadas extra, iba camino a Netflix. Sin embargo, parece que los planes para el servicio de Netflix eran un poco más ambiciosos. Deadline reporta que todo un nuevo universo inspirado en el grupo de héroes está siendo desarrollado para la plataforma.

De acuerdo con lo que se ha reportado, este reboot estará enfocado en series y en películas para la TV, de manera similar a como funciona hoy el MCU. Sin embargo, la idea es similar a la de Marvel: contar historias de personajes que estén dentro de un mismo universo, con el potencial de hacer crossovers o expandir las historias cuando alguno adquiera la suficiente popularidad (es decir, tomar la estrategia de ‘El Mandaloriano’).

Netflix ha puesto a cargo del proyecto al director Michael Lombardo (The End of the F***ing World), quien confirmó que efectivamente está a cargo del proyecto y que en la actualidad se encuentra supervisando diferentes películas y shows. También aclaró que este nuevo universo seguirá orientado a los niños, así que nada de esa versión realista y tipo R de los Power Rangers que algunos podrían estar esperando.

«Desde que creamos Power Rangers con Jonathan (Entwistle), lo pensamos como una franquicia con un enfoque realmente mundial. No es solo un programa, son programas seguidos de películas, algunos programas para niños. Hemos encontrado un gran compañero de escritura para este proyecto y ya está comenzando a trabajar en él… Netflix está emocionado, estamos emocionados, esperamos tener noticias pronto».

Hasbro parece haber encontrado en Netflix un aliado bastante importante. Además de este universo cinematográfico de Power Rangers, la compañía también está produciendo diversas series de Transformers y My Little Pony, así como una serie animada de ‘Magic The Gatherig’ (Wizards of the coast, que es dueña del TCG es una subsidiaria de Hasbro).

Con algo de suerte este intento por reiniciar la franquicia tendrá algo más de suerte que el anterior intento, que sepultó una franquicia entera de películas con tan solo un filme.

Imágenes: Hasbro