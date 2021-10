Ya puedes ver la temporada original de Power Rangers en Netflix

¡Morfosis! Una de esas series clásicas ha aterrizado a Netflix, con la llegada de las temporadas originales de Power Rangers al servicio de streaming.

Pero no solo esto, sino que además el servicio de streaming se convertirá en adelante en el hogar exclusivo del show, con la llegada de la segunda parte de la Dino Fury, que regresa el próximo año. Junto a la temporada original de Power Rangers también han llegado una buena cantidad de nuevas temporadas, como Ninja Steel, Beast Morphers y Miniforce.

La llegada de Power Rangers a Netflix hace parte de una alianza entre Hasbro y la plataforma de streaming. Netflix también será el hogar de la serie animada de Magic The Gathering (el TCG) así como las producciones de Transformers y My Little Pony. Tener todo el catálogo de Power Rangers tiene puede tomar algo de tiempo, considerando que el show tiene un total de 29 temporadas.

De manera curiosa, lo que es imposible de ver por streaming es la película de 2018 que intentó traer la franquicia a la pantalla grande. Aunque el filme no fue un fracaso total en críticas (tiene un 50% en Rotten Tomatoes) la pobre recepción no se comparó con el desastre en taquilla que representó, con un 142.3 millones de dólares de taquilla global, apenas superando los 105 millones que costó hacer el filme. Algo que el estudio no consideró, pues la escena final insinuaba una segunda parte con la presentación del ranger renegado favorito, Tommy.

La serie de Power Rangers en Netflix se encuentra con su doblaje original en Latino o la opción de verla en su lenguaje original en inglés. También cuenta con las tres primeras temporadas del show, antes del primer cambio importante en los trajes y premisa que llegaría con Power Rangers Zeo.

Imágenes: Netflix