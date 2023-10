 Un live action de Yu Yu Hakusho llegará a Netflix en diciembre de 2023

Parece que 2023 será el año de los live actions de anime en Netflix. Después del éxito de la adaptación de One Piece, Netflix anunció a través de sus redes sociales que una serie en carne y hueso inspirada en el manga de Yu Yu Hakusho llegará a Netflix en diciembre 14 de 2023.

More than three decades after Yu Yu Hakusho by Yoshihiro Togashi first captured the imagination of readers, the beloved manga gets a live-action adaptation.

Yu Yu Hakusho premieres December 14! pic.twitter.com/KUpeSuLXPB

