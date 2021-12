Un estudio dice que Batman es el héroe menos ‘verde’ de los cómics

Batman puede ser el mejor detective del mundo y el vigilante perfecto para Gotham... pero en lo que a cuidado al ambiente, bien podría ser otro villano más.

Sabemos que los estudios del medio ambiente se han convertido en alertas permanentes sobre nuestras conductas. Sin embargo, un estudio realizado por OVO Energy, una empresa de energía enfocada en procesos de cero emisiones de carbono, decidió llevar la pregunta del impacto a un lugar poco común: las páginas de los cómics. Y descubrió que Batman no está muy lejos de un eco terrorista.

El estudio utilizó varios factores para determinar qué villanos y qué héroes eran los más verdes: cómo se transportaban, donde vivían, dónde tenían sus bases de operaciones, qué tipo de ropa utilizaban, qué tipo de armas o poderes utilizaban y el daño general que causaban al mundo.

El estudio dedicó a analizar y separar los grupos en villanos y héroes. En el segmento de los villanos el más verde resulta ser Loki, que en general causa bastante poco impacto en el medio ambiente considerando que solo clasifica en la cantidad de daño que causa al mundo y sus habilidades. Para sorpresas de poco el primer lugar lo tiene Lex Luthor, que, con sus corporaciones, trajes para luchar codo a codo con Superman y general falta de interés en intereses ajenos lo ponen arriba en la lista, con sus armas y medios y transporte siendo los mayores contribuyentes en su clasificación en la lista.

En cuanto a los héroes, Aquaman, Daredevil y The Flash comparten el primer lugar de más verdes. No sorprende considerando que uno, literalmente, es conocido por luchar batallas contra las personas que contaminan los mares, el otro suele estar limitado a una sola ciudad y el último no necesita mayor medio de transporte. El fondo de la lista lo tienen los dos multimillonarios y vigilantes: Iron y Batman. La mayor justificación en el caso de ambos está en el transporte, con Batman en particular haciendo uso de Carros, jets, motos y cuanta cantidad de vehículos posibles, sumado a los desperdicios adicionales de sus armas. La lección parece ser que puedes salvar al mundo sin poderes… pero no evitar el calentamiento global al mismo tiempo.

Imágenes: DC Comics.