Después de semanas anticipando su nuevo proyecto, resulta que al final el nuevo anime de Orange es una nueva adaptación de Trigun.

La noticia la compartió el estudio a través de sus redes sociales, en la que anunció que trabajaría el proyecto de la mano de Toho.

Quizás lo más importante de la noticia está en el estudio seleccionado. Orange es un estudio de animación japonés principalmente centrado en los gráficos por computadora. Algunas de sus producciones más conocidas es la adaptación de Beastars y Houseki no kuni, pero la productora también tiene en su historial cortos comerciales e incluso videos musicales.

Sí. Se ha confirmado que la nueva será producida con gráficos en computadora. Quizás esta no sea la manera en la que muchos esperaban ver el regreso del clásico, pero para ser justos se escogió a uno de los mejores estudios en lo que uso de CG respecta.

25 years after the first anime series, #TRIGUN will

be reborn in 2023 entitled TRIGUN STAMPEDE, produced by the Japan’s best 3D animation

studio Orange (@cg_orange_inc) with an all-new staff and cast. https://t.co/HqMU1s6sMN pic.twitter.com/a0R1TGsnMg

— 『TRIGUN STAMPEDE』アニメ公式 (@trigun_anime) June 17, 2022