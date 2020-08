¿Tiene Sony planes de comprar Crunchyroll?

Las plataformas de streaming son la regla. Y Sony tendría los ojos puestos en una de las más importantes para los amantes del anime. El portal de The Information, asegura que fuentes están hablando de una negociación entre Sony y AT&T para la compra de Crunchyroll. El artículo asegura que, por ahora, el tema solo está en las primeras etapas de conversación, pero que ya se está hablando de montos cercanos a los 1.5 mil millones de dólares para esta adquisición.

¿Por qué vender Crunchyroll si la plataforma ha logrado estabilizarse y posicionarse en diferentes mercados? La razón estaría en que AT&T estaría buscando solucionar sus números rojos y, entre las divisiones que está vendiendo de WarnerMedia estaría la plataforma de anime. Para Sony resultaría una compra muy interesante. Por un lado, porque la compañía puede poner nuevos límites y, por ejemplo, decidir que la app del servicio solo esté disponible en la PS5 y no en otras consolas, por poner un ejemplo. La otra razón está en que tiene el músculo en Japón para mover muchas de las licencias a su favor, fortaleciendo en catálogo de series exclusivas para el servicio.

Para los fans del anime, sin embargo, al final puede resultar en malas noticias. Sony es particularmente conocido por ser un enemigo de cualquier uso no autorizado de sus propiedades. Aunque Estados Unidos (y WarnerMedia) son un poco más laxos con el uso libre, la empresa japonesa es conocida por ser el peor enemigo de los ani-tubers y cualquiera que de manera ‘ilegal’ use su material o incluso aquel que no le convenga más. Recordemos lo ‘tacaños’ que han sido con el uso de Spider-Man, al punto de no permitir al personaje aparecer en la versión del MOBA de ‘Avengers’ en la Nintendo Switch y Xbox.

Pero, por otro lado, sería un movimiento arriesgado de WarnerMedia el vender a la plataforma en estos momentos. Solo hace unas semanas el reporte financiero resaltó que la plataforma alcanzó la nueva meta de tres millones de suscriptores en el mundo. No solo esto, sino que para HBO Max el catálogo de anime que posee Crunchyroll puede ser una de sus armas más valiosas al momento de competir con Netflix o Disney+ (y Netflix sí que entiende el potencial de la animación japonesa, como demuestran sus lanzamientos más recientes).

Tendremos que esperar para ver si el ‘próximo Arco’ de Crunchyroll es escrito por Sony.

Imágenes: Crunchyroll.