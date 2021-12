‘The Matrix Resurrections’ estrenó su último trailer donde nos deja ver más personajes

La cuarta entrega de la saga de The Matrix ya está lista y Warner quiere seguirnos dando algunos adelantos de lo que veremos en ella. La cinta no solo traerá de vuelta a Neo y a Trinity en las cabezas de Keanu Reeves y Carrie-Anne-Moss, sino que gracias al nuevo tráiler que se reveló el 7 de diciembre, nos dejó ver por primera vez a una Niobe de apariencia un poco cambiada, pero que será interpretada nuevamente por la actriz que le dio vida en la trilogía original: Jada Pinkett Smith.

El avance deja ver muchos más momentos que quizás algunos hubieran preferido no saber por adelantado. Sin embargo, el tráiler, que también dejó ver al personaje de Jonathan Groff como el nuevo Agente Smith, sirvió como una estrategia emocionante, pues llegó el mismo día en el que en Estados Unidos se habilitó la pre-venta de la boletería de la película cara a su estreno mundial el próximo 22 de diciembre.

Lo que se sabe de la producción de ‘The Matrix Resurrections’

Si bien todavía se desconoce cuál es la sinopsis oficial de la cuarta parte de The Matrix (pues es sabido que no será una secuela sino un film independiente), ya hay muchos rumores sobre la misma: que Morfeo es el villano real de la cinta, que Resurrections es la precuela de toda la historia de The Matrix, que Neo estuvo dormido o ciego ante la Matrix todo este tiempo; no obstante, lo poco que se sabe realmente viene por cuenta de sus actores.

Keanu Reeves, por ejemplo, cuando confirmó su regreso como Neo, confesó en entrevista para Empire que si había tomado la decisión de volver a interpretar a uno de los personajes clásicos de la ciencia ficción era porque Lana Wachowski «había escrito un guión hermoso y una historia maravillosa» con algunos momentos significativos que, sin duda, encajaban a la perfección con el actor.

Además de lo anterior, y de acuerdo a las palabras de Jessica Henwick, quien en el pasado ha trabajado en producciones como ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’, para esta entrega de The Matrix, se utilizaron cámaras especiales y equipos muy poco usados en el cine, los cuales pueden hacer que esta cinta vuelva a liderar toda una tendencia técnica en la industria como lo hizo The Matrix en 1999.

En esta oportunidad The Matrix Resurrections contó con Lana Wachowski como directora única; con Aleksandar Hemon, David Mitchell y la propia Wachowski en la escritura del guion; y con el creador de John Wick, Chad Stahelski, para la creación de las coreografías de acción de la película que llegará a los cines colombianos el próximo 23 de diciembre de 2021.

Imágenes: Fandango